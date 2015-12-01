Турецька субмарина та корабель ВМФ Росії зустрілися у Дарданеллах (фото, відео)

Турецькі ЗМІ опублікували відео зустрічі транспорту ВМФ Росії "Яуза" з турецької субмариною у протоці Дарданелли.

Відео, зокрема, опубліковано на сайті турецького видання Haberler, передає Європейська правда.

На відео, зробленому 30 листопада в районі міста Ченаккале, як видно 133-метрове російське судно проходить протоку, а назустріч йому рухається турецька субмарина.

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Під час проходження російський транспорт супроводжували також кораблі турецької берегової охорони.

Як раніше повідомлялося, з ранку 29 листопада у суден під російським прапором виникли затримки з проходженням протоки Босфор, яка поєднує Чорне море з Мармуровим.