Турецька субмарина та корабель ВМФ Росії зустрілися у Дарданеллах (фото, відео)
09:43, 01 грудня 2015Світ
8148 0
Під час проходження російський транспорт супроводжували також кораблі турецької берегової охорони.
Корабель ВМФ Росії і турецька субмарина / haberler.com
Турецькі ЗМІ опублікували відео зустрічі транспорту ВМФ Росії "Яуза" з турецької субмариною у протоці Дарданелли.
Відео, зокрема, опубліковано на сайті турецького видання Haberler, передає Європейська правда.
На відео, зробленому 30 листопада в районі міста Ченаккале, як видно 133-метрове російське судно проходить протоку, а назустріч йому рухається турецька субмарина.
Читайте такожЕрдоган: Туреччина відповість на санкції Росії "без емоцій"
Під час проходження російський транспорт супроводжували також кораблі турецької берегової охорони.
Як раніше повідомлялося, з ранку 29 листопада у суден під російським прапором виникли затримки з проходженням протоки Босфор, яка поєднує Чорне море з Мармуровим.
Відео Haberler
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter