У США взяли на озброєння новітню "найсмертоноснішу" субмарину

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на CNN.

Її водотоннажність становить 7800 тонн, а гранична глибина занурення майже доходить до 500 метрів.

Субмарина, оснащена 12 пусковими установками для крилатих ракет "Томагавк", а також чотирма відсіками для важких торпед MK 48. Крім цього, підводний човен може запускати безпілотні апарати, вартість цієї бойової одиниці становить 2 млрд дол, повідомляє CNN.

"Це найбільш технологічна і смертоносна зброя в нашому арсеналі", - сказав адмірал США Джонатан Грінерт.

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Повідомляється, що новітні технології дозволяють управляти "Джоном Уорнером" двом членам екіпажу замість чотирьох. В командні центри буде надходити відеоінформація, що дозволить управляти субмариною "як джойстиком в комп'ютерній грі".

Раніше УНІАН повідомляв, що до кінця року кількість підводних човнів у складі Чорноморського флоту ВМФ Росії зросте втричі: до єдиної на сьогоднішній день субмарини Б-871 «Алроса» додадуться два нових човни.