У Туреччині затримали 1300 мігрантів перед переправленням до Європи

Крім того, правоохоронці арештували чотири човни, якими нелегальні перевізники планували доставити мігрантів, ймовірно, до берегів Греції - грецький острів Лесбос розташований лише за кілька кілометрів від місця проведення спецоперації, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

Читайте такожЄвросоюз і Туреччина досягли угоди щодо подолання мігрантської кризи

Поліція здійснила 8 рейдів неподалік курортного міста Айвалик на узбережжі Егейського моря, за декілька годин після підписання угоди між Туреччиною та Євросоюзом. За цією угодою, Туреччина допоможе зупинити потік шукачів притулку до Євросоюзу в обмін на фінансову підтримку в обсязі 3 млрд євро. В операції із затримання мігрантів взяли участь 250 турецьких правоохоронців.