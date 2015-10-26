Греція отримала від ЄС близько 6 мільйонів євро на біженців
Додаткове фінансування повинно покрити перевезення поромом біженців протягом чотирьох місяців.
Європейська комісія виділила Греції 5,9 млн євро екстреної допомоги у зв'язку з напливом біженців, передає ZN.UA з посиланням на сайт Єврокомісії.
"Додаткове фінансування... протягом чотирьох місяців повністю покриє витрати з перевезення поромом біженців, щонайменше 60 тисяч осіб, які потребують міжнародного захисту, й інших мігрантів зі східних островів Егейського моря, на материкову Грецію", - йдеться у повідомленні.
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Наголошується, що допомога призначена для осіб, які пройшли відповідний відбір, реєстрацію і зареєстрували відбитки пальців перед відправкою на материкову частину країни. Так Єврокомісія хоче уникнути фінансування неорганізованих повторних поїздок.
Раніше УНІАН повідомляв, що минулого тижня близько 48 тисяч біженців і мігрантів прибули на грецькі острови з Туреччини - у середньому по 9 тис. 600 осіб щодня.
Найбільша група мігрантів і біженців прибула 20 жовтня - 10 тис. 994 людини.