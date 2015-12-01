У КНДР зник "другий за впливом" політик - ЗМІ

Південна Корея спантеличена зникненням чергової особи у верхніх ешелонах влади у КНДР, повідомляє РИА Новости з посиланням на Ренхап.

Вже 20 днів ніде не згадується начальник головного політуправління Корейської народної армії Хван Бен, якого в Південній Кореї називають другою людиною в структурі влади КНДР, і людиною "номер один" в північнокорейських збройних силах.

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Агентству стало відомо з джерел, що після того, як Хван Бен З 11 листопада з'явився у списку похоронної комісії з нагоди смерті Чи Іль Соля — видатного воєначальника в КНДР, його більше ніде не згадували, навіть при відвідуванні лідером країни Кім Чен Ином військових об'єктів.

Увага південнокорейської влади до того, що відбувається в еліті КНДР, посилилася після страти в грудні 2013 року впливового дядька Кім Чен Ина, колишнього заступника Комітету оборони країни Чан Сон Тхека. У Сеулі стали підозрювати, що зникнення згадок про деяких чиновників у північнокорейському друці можуть бути пов'язані з "чисткою" влади та її фізичним усуненням.