Росія створює у Сирії ще одну військову базу - ЗМІ

Групування ВКС РФ, а також частини забезпечення та прикриття бази будуть розгорнуті на аеродромі Шайрат за 35 кілометрів на південний схід від Хомса, передає Lenta.ru з посиланням на кувейтську газету Al-Rai.

При цьому чисельність авіаційного угруповання у Сирії може зрости до ста літаків.

"База Шайрат має 45 укріплених авіаційних ангарів, які дозволяють захистити літаки від влучень при обстрілі", - повідомив спеціальний кореспондент газети з питань безпеки Еліяху Дж. Магнієр з посиланням на джерело в спільному російсько-сирійсько-іраксько-іранського штабі в Дамаску.

Як зазначає автор статті, аеродром має трикілометровий основний ЗПС, що дозволяє приймати літаки будь-яких типів, а також запасну смугу, підготовка якої до використання завершується.

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На думку джерел видання, використання бази Шайрат дозволить довести чисельність російської авіагрупи в Сирії до 100 літальних апаратів. Також в районі будуть розгорнуті сили прикриття і забезпечення бази.

При цьому джерело в російських силових структурах зазначає, що використання бази Шайрат необхідно для розвитку операцій на півдні і сході Сирії.

"Для розвитку наступу в районі Пальміри і далі на схід, в Дейр-ез-Зор, Хмеймім вже досить далеко розташований, особливо для дій штурмовиків і вертольотів, для яких, крім дальності польоту, істотну роль відіграє оперативність ураження цілей на полі бою і в близькому тилу", - наголосив він. За його словами, раніше російські ВКС вже використовували Шайрат як аеродром підскоку.

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Варто нагадати, що 17 листопада 2015 року у ході відеопрезентації Міноборони РФ була продемонстрована карта, на якій поблизу бази Шайрат були відзначені позиції 5-ї гаубичної артилерійської батареї 120-ї гвардійської артилерійської бригади російської армії, розгорнутої в районі з 6 листопада. Також на карті видно, що рівно з цього ж моменту часу (14:00, 6 листопада) на аеродромі Шайрат розміщені чотири ударних вертольоти Мі-24 і один транспортний вертоліт Мі-8.

Крім того, джерела, близькі до силових структур Ізраїлю, повідомили, що наразі на базі Шайрат тривають роботи з підготовки аеродрому. Частковим підтвердженням цієї інформації можуть стати дані сайту Flightradar 24, згідно з яким у районі Шайрата спостерігається активність російської військово-транспортної авіації, включаючи літаки Ан-124.