Верховний суд РФ дозволив не вважати сп'яніння приводом для посилення покарання

Таку позицію сформував Верховний суд Росії у проекті постанови пленуму, присвяченого практиці призначення покарання. Проект постанови представив суддя-доповідач Олег Зателепін, повідомляє РБК. Так, високі судді рекомендували не вважати саме по собі вчинення злочину в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння "єдиною і достатньою підставою для визнання такого стану обтяжуючою обставиною".

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Автори проекту зазначили, що судам слід враховувати всі обставини вчинення злочину, його суспільну небезпеку, а головне - вплив самого сп'яніння на вчинення протиправного діяння.

Сам факт сп'яніння ж повинен бути підтверджений медичними документами, вказують судді. Виключення складають тільки злочини з порушенням правил дорожнього руху: в цих випадках водій може бути визнаний таким, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння, якщо він навіть відмовився від огляду.

"Суду слід мотивувати у вироку як зізнання, так і невизнання вчинення злочину в стані сп'яніння обставиною, що обтяжує покарання", - зазначається в проекті постанови.