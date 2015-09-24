У Росії позбавили статусу депутата Шлосберга, який повідомляв про загибель десантників РФ на Донбасі
Сьогодні депутати Псковського обласного зібрання прийняли рішення достроково позбавити повноважень лідера Псковського «Яблока» депутата Льва Шлосберга, який першим повідомив про смерть російських десантників на Донбасі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії за позбавлення мандата проголосував 41 депутат, «проти» - 3.
«Постанову Псковського обласного зібрання депутатів про припинення моїх депутатських повноважень буде оскаржено в судовому порядку. Ми зробимо все для того, щоб закон переміг», - заявив Шлосберг.
На його думку, те, що відбулося в Псковському обласному зібранні депутатів вийшло за рамки обласного зібрання.
«Питання насправді не тільки в мені, тому що створюється прецедент, коли за переконання і громадянську позицію, за певні дії, за слова, написані на папері, за журналістику можуть позбавити не лише посади, а й статусу депутата», - сказав він.
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Лідер партії «Яблоко» Сергій Мітрохін заявив, що Шлосберг був позбавлений мандата після того як написав у своїй газеті «Псковська губернія» про те, що губернатор Псковської області Турчак є замовником побиття журналіста Олега Кашина.
У партії «Яблоко» пояснили, що приводом для позбавлення Шлосберга мандата послужило його представництво в суді інтересів організації «Центр соціального проектування «Відродження». Юридично спір йшов про законне чи незаконне представництво в суді інтересів некомерційної організації, в якій Шлосберг є засновником. Суди першої інстанції визнали це представництво законним. Суд другої інстанції не визнав права Шлосберга бути представником. Незалежно від юридичної оцінки цього факту, представництво в цивільній справі не може бути законною підставою для дострокового припинення повноважень депутата обласного зібрання, оскільки правових наслідків порушення цього обмеження законодавчо не встановлено.