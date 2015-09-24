У Росії позбавили статусу депутата Шлосберга, який повідомляв про загибель десантників РФ на Донбасі

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії за позбавлення мандата проголосував 41 депутат, «проти» - 3.

«Постанову Псковського обласного зібрання депутатів про припинення моїх депутатських повноважень буде оскаржено в судовому порядку. Ми зробимо все для того, щоб закон переміг», - заявив Шлосберг.

На його думку, те, що відбулося в Псковському обласному зібранні депутатів вийшло за рамки обласного зібрання.

«Питання насправді не тільки в мені, тому що створюється прецедент, коли за переконання і громадянську позицію, за певні дії, за слова, написані на папері, за журналістику можуть позбавити не лише посади, а й статусу депутата», - сказав він.

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Лідер партії «Яблоко» Сергій Мітрохін заявив, що Шлосберг був позбавлений мандата після того як написав у своїй газеті «Псковська губернія» про те, що губернатор Псковської області Турчак є замовником побиття журналіста Олега Кашина.

У партії «Яблоко» пояснили, що приводом для позбавлення Шлосберга мандата послужило його представництво в суді інтересів організації «Центр соціального проектування «Відродження». Юридично спір йшов про законне чи незаконне представництво в суді інтересів некомерційної організації, в якій Шлосберг є засновником. Суди першої інстанції визнали це представництво законним. Суд другої інстанції не визнав права Шлосберга бути представником. Незалежно від юридичної оцінки цього факту, представництво в цивільній справі не може бути законною підставою для дострокового припинення повноважень депутата обласного зібрання, оскільки правових наслідків порушення цього обмеження законодавчо не встановлено.