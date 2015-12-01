ООН заявила про зменшення припливу мігрантів в Європу
У листопаді до Європи морем прибули близько 140 тисяч осіб.
Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців, незважаючи на те, що це істотно менше, ніж у жовтні, наплив все ще залишається досить сильним.
Читайте такожУ Туреччині затримали 1300 мігрантів перед переправленням до Європи
Про це повідомляє Reuters.
"Листопадовий показник вперше в цьому році показав істотне зменшення потоку мігрантів", - зазначив прес-секретар верховного комісара ООН у справах біженців Вільям Шпіндлер.
За його словами, серед основних причин зниження напливу мігрантів в ООН - погіршення погодних умов в Егейському морі, а також посилення боротьби з нелегальною міграцією з боку турецької влади.
В Агентстві ООН додали, що всього з початку року у пошуках притулку Європи прибули близько 880 тисяч осіб, що в 4 рази більше, ніж минулого року.
Зазначимо, раніше про зменшення припливу мігрантів за підсумками листопада заявили в МВС Німеччини.