ООН заявила про зменшення припливу мігрантів в Європу

Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців, незважаючи на те, що це істотно менше, ніж у жовтні, наплив все ще залишається досить сильним.

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Про це повідомляє Reuters.

"Листопадовий показник вперше в цьому році показав істотне зменшення потоку мігрантів", - зазначив прес-секретар верховного комісара ООН у справах біженців Вільям Шпіндлер.

За його словами, серед основних причин зниження напливу мігрантів в ООН - погіршення погодних умов в Егейському морі, а також посилення боротьби з нелегальною міграцією з боку турецької влади.

В Агентстві ООН додали, що всього з початку року у пошуках притулку Європи прибули близько 880 тисяч осіб, що в 4 рази більше, ніж минулого року.

Зазначимо, раніше про зменшення припливу мігрантів за підсумками листопада заявили в МВС Німеччини.