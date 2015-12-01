Хазанов подарував Путіну імператорську корону

«Оскільки сьогодні ювіляр не я, а ви, то це вам і підійде», — зауважив Путін, відмовляючись приміряти корону, пише ТАСС.

Хазанов визнав, що «ця шапка» важка для нього. Свій подарунок артист підготував на день народження президента (7 жовтня), але не зміг вручити його раніше.

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«Якби ви щось скромніше принесли, я б собі залишив, а так доведеться тепер здати в Кремль», — зауважив Путін.

Вибір кулінарної книги в якості подарунка президент пояснив тим, що Хазанов — найвідоміший випускник кулінарного технікуму.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що слово Цар не застосовно до нього. Про це він заявив в інтерв'ю американському журналісту Чарлі Роузу.

На ремарку про те, що деякі називають Путіна царем, російський президент знизав плечима: «Ну і що? Знаєте, люди мене по-різному називають». Роуз поцікавився, чи не вважає Путін, що такий титул йому підходить. «Ні, не підходить», — не погодився російський президент.