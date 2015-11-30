Путін звинуватив Туреччину в підтримці повстанців, які воюють проти РФ на Північному Кавказі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав журналістам у Парижі.

«Є проблеми, які виникли вже давно і які ми намагались вирішити в діалозі з нашими турецькими партнерами. Наприклад, ми давно просили звернути увагу на те, що представники терористичних організацій, які воювали або намагаються воювати з нами із зброєю в руках в окремих регіонах Росії, в тому числі на Північному Кавказі, спливають на території Туреччини», - сказав Путін.

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«Ми просили припинити таку практику, тим не менш фіксуємо, що вони знаходяться на території Турецької Республіки, проживають в регіонах, що охороняються спецслужбами і поліцією, а потім, використовуючи безвізовий режим, спливають знову на нашій території, де ми продовжуємо з ними боротися», - додав він.

За його словами, РФ багато разів ставила питання і на рівні спецслужб по так званих партнерських каналах, і на рівні МЗС, і на вищому політичному рівні.

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«На жаль, ми не бачили такої партнерської реакції на всі наші заклопотаності. Тому ряд питань, які вже так чи інакше потрібно було вирішувати, – вони назріли раніше. Шкода, що їх доводиться вирішувати ось в такій обстановці, але це не наша вина, це не наш вибір», - сказав Путін, коментуючи перспективи російсько-турецьких відносин.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Росії Володимир Путін в Парижі заявив, що не було необхідності наносити удар по «незахищеному російському бомбардувальнику», збитому ВПС Туреччини на сирійсько-турецькому кордоні.