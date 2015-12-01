У США виставили на продаж місто-привид вартістю $250 тисяч

Місто Светт, площею близько шести акрів, розташоване в 160 км від другого за величиною міста штату — Рапід-Сіті, заявила ріелтор Стейсі Монтгомері, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Відзначається, що місто включає в себе таверну, будинок з трьома спальнями і будівлю колишньої шиномонтажної майстерні. У вартість також входить свердловина і нова табличка з назвою міста, яку влада встановила на місці колишньої, вкритої кульовими отворами.

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За її словами, вперше вона виставила місто-привид на продаж ще в червні 2014 року за $399 тис., але після того, як кілька угод провалилися, ціну міста довелося знизити.

Монтгомері зазначає, що містом цікавляться покупці не тільки з США, але і з інших країн.

Згідно з повідомленням, пік чисельності населення міста припав на 1940-й рік, коли в ньому налічувалося 40 жителів. Тоді в Светті ще були поштове відділення і магазин продуктів.

Останніми жителями Светта були власник міста Ленс Бенсон, його дружина і собака. Бенсон купив місто в 1998 році, пізніше віддав його своїй дружині при розлученні, а в 2012 році викупив його знову. Однак у 2014 році власність чоловіка перейшла банку.

Як відомо, восени 2013 року в Каліфорнії виставили на продаж місто-привид Сенека, в якому у часи «золотої лихоманки» був виявлений самородок вагою 43 унції. Вартість міста тоді оцінили в $225 тис. В 2014 році в США продавали місто-привид Джонсонвілль в штаті Коннектикут за $800 тис., у 2012-му — місто Буфорд у Вайомінгу за $100 тис.

Міста-привиди продаються не тільки в США. В 2009 в Латвії виставили на продаж містечко Скрунде-1 на заході країни, де в радянські часи був режимний об'єкт: там перебувала радіолокаційна станція, в будинках жили військові фахівці. Вартість покинутого нині Скрунде-1 влада Латвії оцінила в €220 тис. і пропонувала покупцям розстрочку.