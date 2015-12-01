У Росії окреслили терміни дії санкцій проти Туреччини

Про це у вівторок, 1 грудня, заявив міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, повідомляє Rambler News Service.

"Ці заходи мають тимчасовий характер, про це свідчить і сам закон, вони повністю тимчасові (обмеження - Ред.). Я не відкидаю того, що ці обмеження можуть бути диференційовані. Деякі можуть бути раніше скасовані, якісь пізніше", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ про застосування спеціальних економічних заходів щодо Туреччини. Крім того, президент РФ підписав указ, яким припинив з 1 січня 2016 року дію угоди з Туреччиною про безвізовий режим.

Крім того, сьогодні уряд РФ визначив перелік продуктів, заборонених для ввезення з Туреччини з 1 січня 2016 року. Зокрема, під заборону потрапили: частини тушок і субпродукти курей та індиків домашніх, свіжі томати, цибуля ріпчаста і цибуля-шалот, капуста цвітна і броколі, огірки і корнішони, апельсини, мандарини, виноград, яблука, груші, абрикоси, персики, сливи, суниця і полуниця, сіль.