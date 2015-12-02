Рішення запросити Чорногорію до НАТО не стосується Росії – генсек НАТО

«Рішення запросити Чорногорію стати повноправним членом НАТО не стосується Росії. Це справа лише НАТО і Чорногорії. Рішення запросити Чорногорію не направлене проти когось. Воно ухвалене задля безпеки. І, думаю, варто ще раз підкреслити, що кожна країна має право сама визначати власний шлях і ті заходи безпеки, які їй необхідні. І питання членства має вирішувати сама Чорногорія і 28 членів НАТО, і ніхто не може на це рішення впливати», – цитує Столтенберга Радіо Свобода.

Столтенберг також нагадав, що в НАТО призупинили практичну співпрацю з Росією навесні 2014-го, через анексію Криму. Водночас він зазначив, що залишились відкритими можливості для політичних контактів.

Генеральний секретар нагадав, що запрошення не є остаточним вступом до альянсу, тому висловив сподівання, що Чорногорія продовжить реформи, наголосивши на необхідності роботи в напрямку верховенства права, боротьби з корупцією і підвищення громадської підтримки вступу країни до НАТО. За словами Столтенберга, зараз важко передбачити скільки часу займе процес ратифікації країнами-членами НАТО вступу Чорногорії, однак, додав, що востаннє це зайняло близько року.

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У Кремлі розкритикували рішення НАТО запросити до членства Чорногорію. Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, це призведе до відповідних дій із боку Росії,.

Приєднання Чорногорії до НАТО стане першим розширення альянсу з 2009 року, коли членства набули Албанія та Хорватія. Раніше Столтенберг попередив, що «будь-яке втручання Росії» може лише зміцнити рішучість членів блоку в питанні приєднання нових членів. Це стало відповіддю НАТО на спроби Москви не допустити нового розширення альянсу, які активізувалися останнім часом.