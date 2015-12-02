Чорногорія отримала пропозицію вступити в НАТО
10:30, 02 грудня 2015Світ
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Це перше розширення Альянсу за останні 6 років.
REUTERS
Голова Північноатлантичного Альянсу Йенс Столтенберг назвав цю подію "історичним рішенням НАТО".
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Про це повідомляє ВВС.
Очікується, що вступ Чорногорії до Альянсу займе близько року. Вона стане 29-м членом НАТО.
Відзначимо, раніше в ЗМІ вже з'являлася неофіційна інформація про те, що НАТО чекає розширення. При цьому зазначалося, що вступ Чорногорії не означає автоматичного прийому до НАТО інших країн-кандидатів, таких як Боснія і Македонія.
У свою чергу РФ неодноразово висловлювалася проти подібних дій, стверджуючи, що це "може загрожувати стабільності на західних Балканах".
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