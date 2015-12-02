Чорногорія отримала пропозицію вступити в НАТО

Голова Північноатлантичного Альянсу Йенс Столтенберг назвав цю подію "історичним рішенням НАТО".

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Про це повідомляє ВВС.

Очікується, що вступ Чорногорії до Альянсу займе близько року. Вона стане 29-м членом НАТО.

Відзначимо, раніше в ЗМІ вже з'являлася неофіційна інформація про те, що НАТО чекає розширення. При цьому зазначалося, що вступ Чорногорії не означає автоматичного прийому до НАТО інших країн-кандидатів, таких як Боснія і Македонія.

У свою чергу РФ неодноразово висловлювалася проти подібних дій, стверджуючи, що це "може загрожувати стабільності на західних Балканах".