У Кремлі не встигли прочитати скандальне розслідування про сім'ю генпрокурора РФ через підготовку послання Путіна
14:25, 02 грудня 2015Світ
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У Кремлі не встигли ознайомитися з розслідуванням Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального про корупцію в сім'ї генпрокурора Юрія Чайки.
REUTERS
Про це розповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає РБК.
"Не встигли, все-таки пріоритетною є для нас тема підготовки президента до федеральних послання", - відповів він на питання, чи встигли в Кремлі подивитися розслідування ФБК.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.
Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.
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