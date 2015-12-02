У Кремлі не встигли прочитати скандальне розслідування про сім'ю генпрокурора РФ через підготовку послання Путіна

Про це розповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає РБК.

"Не встигли, все-таки пріоритетною є для нас тема підготовки президента до федеральних послання", - відповів він на питання, чи встигли в Кремлі подивитися розслідування ФБК.

Читайте такожУ Путіна "не бачили" розслідування Навального про сім'ю генпрокурора

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.