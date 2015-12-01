Бандитизм, рейдерство і рекет: Навальний розповів про бізнес сім'ї генпрокурора РФ (документи, відео)

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро у грецький бізнес і нерухомість.

Так, у травні 2014 року після дев'ятимісячної реконструкції на грецькому півострові Халкідікі відкрився нова готель - Pomegranate. В один тільки її ремонт інвестори вклали від 25 до 29 млн євро. При цьому готель виявився розкішним навіть за мірками п'ятизіркових готелів - його називають найкращим на півострові.

Незабаром стало відомо, що загадковим інвестором виявився Артем Чайка. Його володіння готелем підтверджується випискою на фірму, в чиїй власності перебуває готель, і фінансовою звітністю фірми з підписом Артема і згаданої Ольги Лопатіної.

Варто зазначити, що Ольга Лопатіна - колишня дружина Геннадія Лопатіна, заступника генпрокурора Юрія Чайки. Крім високої посади, Лопатін прославився тим, що зберіг свою посаду в прокуратурі навіть незважаючи на те, що проти нього дали свідчення відразу кілька фігурантів справи про "кришування підмосковних казино".

"Здавалося б, у придбанні готелю немає нічого кримінального. Але вся справа в джерелі коштів на її покупку", - повідомляється у розслідуванні.

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Зазначається, що десятки мільйонів доларів Артем та Ігор заробляли в тісній зв'язці з друзями і підлеглими свого батька - генерального прокурора Росії.

Крім згаданих інвестицій, Фонд боротьби з корупцією виявив, що син генпрокурора Юрія Чайки Артем купив і перебудовує віллу по сусідству з виглядом на Афон. У свою чергу Ольга Лопатіна, його партнер, виявилася власницею вілли неподалік.

Також виявилося, що дружина заступника генпрокурора Лопатіна заробляє гроші на спільному бізнесі з членами злочинної "банди Цапків", які кілька років тому жорстоко вбили і спалили 12 людей у станиці Кущевська.

Іншим партнером Лопатіної із бізнесу з Цапками є Надія Староверова, дружина керуючого справами прокуратури РФ Олексія Староверова. У родинному домі Староверових рік тому була виявлена "банда ГТА", яка вбила 14 водіїв на трасах Підмосков'я. Ватажок банди зберігав у будинку прокурора зброю і боєприпаси. За твердженнями ЗМІ, члени банди працювали у Староверових як "охорона і прислуга".

"Фігуранти нашого розслідування заявляють, що займаються бізнесом. Тим не менше ми доведемо вам: про "бізнес" тут не може йтися. Цей бандитизм, рейдерство і рекет можливі лише завдяки безмежному корупційному ресурсу і заступництву генеральної прокуратури", - йдеться у повідомленні Навального.