У Туреччині затримали пов'язану з "Ісламською державою" групу росіян - ЗМІ

Вони були затримані 1 грудня в прикордонній із Сирією провінції Кіліс, передає РБК з посиланням на Hurriyet.

Сім осіб, серед яких п'ятеро дітей, були затримані при спробі потрапити із Сирії до Туреччини. За даними видання, росіян направили в міграційний центр у Кілісі, де їх підготують до процедури депортації.

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Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що на боці ІДІЛ воюють до 7 тисяч вихідців з РФ і країн СНД.

При цьому за даними ФСБ РФ, майже 2,5 тисячі росіян приєдналися до бойовиків "Ісламської держави".