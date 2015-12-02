У Туреччині затримали пов'язану з "Ісламською державою" групу росіян - ЗМІ
18:28, 02 грудня 2015Світ
1921 0
Влада Туреччини затримала групу росіян, які підозрюються в участі в забороненому угрупованні "Ісламська держава".
REUTERS
Вони були затримані 1 грудня в прикордонній із Сирією провінції Кіліс, передає РБК з посиланням на Hurriyet.
Сім осіб, серед яких п'ятеро дітей, були затримані при спробі потрапити із Сирії до Туреччини. За даними видання, росіян направили в міграційний центр у Кілісі, де їх підготують до процедури депортації.
Читайте такожВ Анкарі попередили теракт: поліція вилучила у бойовика 100 кілограмів вибухівки
Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що на боці ІДІЛ воюють до 7 тисяч вихідців з РФ і країн СНД.
При цьому за даними ФСБ РФ, майже 2,5 тисячі росіян приєдналися до бойовиків "Ісламської держави".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter