Британія завдала перших авіаударів по ІД у Сирії

ВПС Великобританії завдали перші удари по позиціях "Ісламської держави" (ІД) у Сирії через кілька годин після дозволу парламенту на бомбардування позицій ісламістів у цій країні, повідомляє DT.ua з посиланням на Associated Press.

В авіаударі брали участь чотири бойові літаки Tornado, які базуються на базі британських ВПС на Кіпрі.

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Міноборони Великобританії має намір повідомити про цілі авіаудару пізніше.

Нагадаємо, у вівторок, 27 листопада, президент Франції Франсуа Олланд закликав депутатів британського Парламенту підтримати операцію проти ІД у Сирії. За день до цього Кемерон заявив, що Сполученому Королівству необхідно розширити свою участь у військовій кампанії проти екстремістського угруповання "Ісламська держава" в Сирії.