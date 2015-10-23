Британія: 85% російських авіаударів у Сирії здійснюються проти опозиції, а не проти ІДІЛ

Про це йдеться у повідомленні посольства Великобританії у Російській Федерації в Twitter.

"Росія хоче знати, де базується ІДІЛ. Вона точно знає, де ІДІЛ немає. 85% ударів завдаються проти опозиції", - сказано у повідомленні.

При цьому дипломати розмістили карту Сирії, де червоним кольором показані позиції, по яких російська авіація здійснювала авіаудари 14 жовтня, і помаранчевим - по яких російська авіація здійснює авіаудари після 14 жовтня, а також окремо чорним кольором позначена територія, контрольована ІДІЛ. На карті видно, що удари завдаються за межами території, де розміщуються сили ІДІЛ.

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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави". Росія підтримує чинну владу Сирії на чолі з президентом Асадом.

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ у Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

Раніше у Державному департаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, які виступають проти режиму Асада.

Росія відмовилася приєднатися до очолюваної Сполученими Штатами міжнародної коаліції у боротьбі проти бойовиків "Ісламської Держави" (ІДІЛ).