Поліція назвала імена "каліфорнійських стрільців"

Поліція ідентифікувала двох нападників на заклад для людей з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно в штаті Каліфорнія, які були вбиті правоохоронцями у перестрілці.

Ними виявилися 28-річний Сеїд Різван Фарук і 27-річна Ташфин Малік, повідомляє The New York Times з посиланням на поліцію.

Повідомляється, що вони були одружені. Фарук народився в США і протягом п'яти років працював в департаменті охорони здоров'я в Сан-Бернардіно.

Поліція зазначає, що досі мотиви злочину невідомі.

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Як повідомляв УНІАН, стрілянина в закладі для людей з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія) сталася 2 грудня близько 11:00. Злочинці відкрили вогонь у конференц-залі під час вечірки держслужбовців округу. За останніми даними, жертвами стали14 осіб. Ще 17 отримали поранення, десять з них знаходяться у важкому стані.

В ході перестрілки співробітники правоохоронних органів ліквідували двох злочинців. За інформацією Reuters, в ході обшуку в автомобілі були виявлені дві гвинтівки і два пістолети. Також був затриманий третій підозрюваний, його причетність до злочину встановлюється.