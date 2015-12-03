У Каліфорнії поліція ліквідувала двох підозрюваних у масовому вбивстві на вечірці

Поліція ідентифікувала Саїда Фарука як одного з підозрюваних у стрілянині в центрі соціальної допомоги.

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Про це АР на умовах анонімності повідомило джерело в правоохоронних органах, повідомляє ABCNews.

Поліцейські повідомляють, що в перестрілці були ліквідовані двоє підозрюваних: чоловік і жінка. Також був затриманий ще один чоловік, але його причетність до розстрілу вечірки поки що не підтверджується.

У той же час чоловік сестри Саїда Фарука, Фархан Хан, сказав журналістам, що спілкувався з підозрюваним тиждень тому і "абсолютно не уявляє, чому він міг на таке піти". Він додав, що вийти до преси його попросили інші члени сім'ї, які хотіли висловити свої співчуття родичам жертв стрілянини.

Нагадаємо, що стрілянина в закладі для людей з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія) сталася 2 грудня близько 11:00. Злочинці відкрили вогонь у конференц-залі під час вечірки держслужбовців округу. За останніми даними, жертвами стали 14 людей. Ще 17 отримали поранення, десять з них знаходяться у важкому стані.