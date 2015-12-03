Путін щодо збитого Су-24: тільки Аллах знає, навіщо вони це зробили, і вони ще не раз про це пошкодують

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав під час оголошення послання Федеральним зборам.

«Я взагалі не розумію, навіщо вони це зробили (атакували російський Су-24 – УНІАН). Будь-які питання, будь-які проблеми, будь-які суперечності, яких ми навіть і не бачили, можна було розв'язати іншим способом. Більше того, ми були готові співпрацювати з Туреччиною в найчутливіших для неї питаннях і готові були піти так далеко, як їх союзники не бажали робити. Лише, мабуть, Аллах знає, навіщо вони це зробили. І, мабуть, Аллах вирішив покарати правлячу кліку в Туреччині, позбавивши її розуму і здрового глузду», - сказав Путін.

"Ми ще не раз нагадаємо про те, що вони зробили, і вони ще не раз пошкодують про скоєне. Ми знаємо, що треба робити», - додав Путін.

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За його словами, в РФ знають, хто в Туреччині набиває свою кишеню і дає заробити терористам на продажу награбленої в Сирії нафти. Саме на ці гроші бандити вербують найманців, закуповують зброю, організовують нелюдські теракти, спрямовані проти наших громадян, проти громадян Франції, Лівану, Малі, інших країн, додав він.

«Ми пам'ятаємо і те, що саме в Туреччині ховалися і отримували моральну, матеріальну підтримку бойовики, які орудували на Північному Кавказі в 90-х і 2000-х роках», - додав він.

При цьому Путін заявив, що Росія не ставить знак рівності між турецьким народом і частиною сьогоднішньої правлячої верхівки, яка несе пряму відповідальність за загибель російських військовослужбовців у Сирії.

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«Ми не забудемо цього пособництва терористам. Завжди вважали і будемо вважати зраду найостаннішою і найганебнішою справою. Нехай знають це ті в Туреччині, хто стріляв у спину нашим льотчикам, хто лицемірно намагається виправдати себе, свої дії і прикрити злочини терористів», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, який порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.