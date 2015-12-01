Військові і дипломати США закликали Росію і Туреччину пом'якшити тон своєї риторики

Представники американських військових повідомили, що Росія посилила розстановку сил в Сирії, виконавши обіцянку розмістити на своїх військових базах в цій країні зенітно-ракетні комплекси С-400, пише "Голос Америки". Офіційні особи повідомили, що їм також стало відомо, що Росія вперше оснастила свої винищувачі Су-34 у Сирії ракетами "повітря-повітря".

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"Всі хочуть уникнути прорахунків", – повідомив представник уряду США на умовах анонімності. Посилюється неспокій, додав він, що Росія хоче скористатися втручанням у Сирію, щоб "продемонструвати свій новий арсенал".

Представники Пентагону також говорять, що дії Росії викликають занепокоєння, оскільки відкривають можливості для небезпечних промахів і одночасно відволікають увагу від боротьби з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

"Йдеться про розміщення ракет "повітря-повітря" на літаках або встановлення зенітних ракетних комплексів, все це явно не стосується ІДІЛ, оскільки у ІДІЛ немає літаків", – заявив представник Пентагону капітан Джефф Девіс.

Намагаючись розрядити ситуацію, голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США провів телефонну розмову зі своїм російським колегою."Розмова відбулася за нашою ініціативою", – заявив представник США, охарактеризувавши діалог між генералом Джозефом Данфордом і начальником генерального штабу РФ генералом Валерієм Герасимовим, як "дуже професійний".

Не розкриваючи деталі розмови, чиновник повідомив, що його мета була в тому, щоб переконатися, що канали зв'язку між сторонами залишаться відкритими. Він зазначив, що генерал Данфорд вперше спілкувався зі своїм російським колегою після вступу на посаду в жовтні.

Але, незважаючи на заклики до спокою, Туреччина і Росія, судячи з усього, посилили свої позиції.

Після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що його країна не буде вибачатися за інцидент з російським літаком. У бесіді з журналістами він сказав, що турецька авіація, яка збила літак, виконувала свій "обов'язок" із захисту повітряного простору країни.

Тим часом президент Росії Володимир Путін назвав дії Туреччини "величезною помилкою". Путін відмовився зустрічатися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом на полях конференції з клімату, що проходить в Парижі, і замість цього звинуватив Туреччину в тому, що вона діє в союзі з терористами "Ісламської держави".

"Ми зараз отримали додаткові дані, які підтверджують, що з місць видобутку нафти, які контролюються ІДІЛ та іншими терористичними організаціями, ця нафта у величезній кількості, в промисловому масштабі надходить на територію Туреччини", – сказав Володимир Путін.

"У нас є всі підстави вважати, що і рішення з приводу того, щоб збити наш літак, було продиктоване бажанням забезпечити безпеку цих шляхів постачання нафти на територію Туреччини", – додав він.

Турецька влада відкинула ці звинувачення, як наклеп, наполягаючи, що російський винищувач порушив повітряний простір Туреччини.

Представники США підтримали точку зору Анкари. "Наявна інформація, включаючи свідоцтва турецької сторони і наші власні джерела, показують, що російський літак порушив повітряний простір Туреччини", – заявила представник Держдепартаменту Елізабет Трюдо. "Ми також знаємо, що турецька сторона неодноразово попереджала російських пілотів перед порушенням повітряного простору і не отримала жодної відповіді", – додала вона.