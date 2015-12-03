Путін хоче "відкинути всі суперечки і розбіжності" та створити антитерористичний фронт під егідою ООН

Президент РФ Володимир Путін хоче "відкинути усі суперечки і розбіжності" для створення антитерористичного фронту під егідою ООН. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив у своєму посланні до Федеральних зборів РФ.

"Треба відкинути усі суперечки та розбіжності, створити один потужний кулак, єдиний антитерористичний фронт, який діятиме на основі міжнародного права та під егідою Організації Об'єднаних Націй", - сказав Путін.

Він стверджує, що кожна цивілізована держава зараз зобов'язана внести внесок у розгром терористів, підтвердити свою солідарність, і не деклараціями, а конкретними діями.

"Це означає – жодного притулку бандитам. Жодних подвійних стандартів. Жодних контактів з будь-якими терористичними організаціями. Жодних спроб використовувати їх у своїх цілях. Жодного злочинного, кривавого бізнесу з терористами", - заявив він.

Путін вважає, що уроки минулого на повний зріст постали перед світовою спільнотою, та наводить історичні.

"У ХХ столітті небажання своєчасно об'єднати зусилля у боротьбі з нацизмом було сплачено десятками мільйонів життів, найкривавішою світовою війною. Сьогодні ми знову віч-на-віч зіткнулися з руйнівною, варварської ідеологією, і не маємо права допустити, щоби новоявлені мракобіси домоглися своїх цілей", - сказав Путін.