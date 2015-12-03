ЗМІ: бойовики "Ісламської держави" заробляють на продажу заручників

Це з'ясувалося в ході розслідування, яке провели журналісти німецьких телеканалів NDR та SWR, передає українська редакція "Німецької хвилі". Абу Мітхал вже понад рік допомагає єзидам викуповувати родичів з полону "Ісламської держави". Свого справжнього імені посередник, втім, розкривати не бажає. "За деяких людей ми ведемо переговори із ісламістами напряму, - пояснює Абу Мітхал. - Комунікація відбувається через різні канали. Я, наприклад, щоб домовитися про ціну, контактую з ними у Whatsapp".

Продаж заручників - лише одне з джерел фінансування "Ісламської держави", найбагатшої у світі терористичної організації. Її доходи - це, насамперед, податки, мита і штрафи, які джихадисти збирають з людей на території, яку контролюють.

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Розслідування німецьких журналістів дозволило з'ясувати, через які саме канали "Ісламська держава" веде переговори про звільнення людей, взятих нею у заручники. Коли улітку 2014 року терористи увійшли в Сінджар на півночі Іраку, десятки тисяч єзидів втекли у гори. Але кільком сотням чоловіків, жінок та дітей з втечею не поталанило. Їх убили або викрали бойовики "Ісламської держави".

Відтоді розвинувся своєрідний онлайн-ринок: фото заручників, за даними журналістів громадських телерадіокомпаній NDR та SWR, пересилаються через новинні ресурси - на кшталт Whatsapp. На продаж пропонують жінок і дітей - як стурбованим і наляканим близьким, так і бойовикам самої "Ісламської держави".

Серед тих фото трапились і світлини Самії та її дітей. Абу Мітхал має домовитися про їх звільнення. Зв'язавшись із посередником серед ісламістів, він дізнався координати офісу в Ґазіантепі на півдні Туреччини, за годину їзди від сирійського кордону. В цьому офісі слід передати гроші.

За Самію та її дітей ісламісти зажадали $15 тис. Це вже не перші, кому допоміг опинитися на волі Абу Мітхал. За його даними, він передав "Ісламській державі" вже близько $2,5 млн викупів. А таких посередників, як він, чимало.

Абу Мітхалу слід бути обережним, щоб його не вистежили турецькі спецслужби, попередив контактер з "Ісламської держави". Але, схоже, він не напружується. У вказаному офісі в Ґазіантепі напряму зідзвонюються з контактерами з числа ісламістів, приймають в Абу Мітхала оплату та вимагають $40 за переказ до Сирії. Далі потрібно просто чекати. "Інтернет-зв'язок обірвався, коли я здійснив переказ грошей. Але потім з'єднання знову з'явилося, і мені відповіли, що гроші надійшли, і я можу бути спокійним", - розповідає посередник.

За словами Абу Мітхала, він довіряє своєму контактеру. І сподівається, що той стримає обіцянку, і в'язні у доброму здоров'ї повернуться додому. Під час передачі заручників сплачується решта викупу. Лише після цього Самію та її дітей справді відпустять. Нині вони вже у безпеці. Але доки це сталося, минув ще майже місяць.