Кадиров підтвердив страту росіянина бойовиками "Ісламської держави"

Страчений бойовиками "Ісламська держава" росіянин - чеченець, його вбивство не залишиться без відповіді, заявив глава Чечні Рамзан Кадиров, передає РИА Новости.

"Цей росіянин - чеченець. Йому відрубали голову. Є підтверджені факти", - сказав Кадиров журналістам.

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"Про те, що він працював там на когось, я не вірю. Його, по-моєму, підставили... чеченці його знають, пам'ятають і не залишать. Хто зарізав людину з нашої держави, той не повинен жити... Ми його відправимо на той світ, дамо квиток в один кінець", - сказав він.

Раніше телеканали NBC та CNN повідомили про те, що угруповання "Ісламська держава" опублікувала відеозапис, на якому показана нібито розправа над людиною у помаранчевій робі, яка зізнається на камеру, що передавала інформацію ФСБ РФ.