Кадиров заявляє, що чеченці готові бути миротворцями у Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кадирова, про це він сказав журналістам у Грозному.

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«Ми, якщо знадобиться, прийдемо їм на допомогу і не дамо скривдити ані росіян, ані козаків, ані чеченців. Ми покликані захищати свої народи. І якщо знадобиться, готові стати спостерігачами, миротворцями, солдатами і захистити народ", - сказав Кадиров.

На його думку, події, що відбуваються в Києві, - цілеспрямований тиск на Росію через Україну.

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«Це цілеспрямований тиск на Росію через Україну. Росія - сильна держава, і я упевнений, що керівництво країни зробить правильні кроки. Україну не можна віддавати в руки бандитів і терористів. Ми маємо захищати свій народ. Там проживає чимало чеченців, росіян, татар, козаків, і ми зобов'язані їх захистити, де б вони не знаходилися», - сказав Кадиров.

Він вважає, що «всякого роду націоналісти» в Україні намагаються «прибрати до рук не тільки бізнес, а й майно людей, нажите за довгі роки чесною працею». За словами Кадирова, йдеться зокрема про майно чеченців, які є громадянами України.

«Це не дозволено. Чеченці ніколи не претендували на чуже, але і своє нікому не віддадуть. Ми не дамо їх скривдити, де б вони не проживали. В Україні не повинні кривдити людини, яка живе за законами цієї країни. На сьогодні там твориться беззаконня, хаос, люди виходять на мітинги, вбивають держслужбовців", - упевнений Кадиров.

Як сказав лідер Чечні, більшість жителів Криму - росіяни, козаки, і він готовий надати їм за необхідності допомогу.

«Сьогодні ті, хто є призвідником подій в Києві, намагаються розіграти татарську карту в Криму. Хто вийшов на площу і говорить, що нас депортували, нагнітає обстановку? Чеченців теж депортували, причому весь чеченський народ. У нас десятки, сотні тисяч загиблих, багато хто не повернувся з депортації. Я вважаю, якщо є якась незадоволеність, то треба вимагати справедливості згідно із законом, а не користуватися моментом, збиратися групами і скандувати різні гасла», - підкреслив Кадиров.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2013 року Президент РФ Володимир Путін назвав "повною дурницею і нісенітницею" можливість введення російських військ до Криму для захисту своїх співвітчизників. Про це він сказав на підсумковій прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання, чи допускає він введення російських військ до України, зокрема до Криму, для захисту своїх співвітчизників, як це було зроблено в Південній Осетії і Абхазії у 2008 році, і до чого закликав один з українських депутатів під час політичного протистояння в Києві.

"Ми боротимемося за рівність прав (російських співвітчизників) - це відноситься до всіх держав. Це зовсім не означає, що ми махатимемо шашкою і вводитимемо війська. Це повна дурниця, повна нісенітниця. Нічого подібного немає і бути не може", - підкреслив Путін.