Керрі: Одними повітряними ударами перемогти ІД неможливо

За його словами, необхідно «знайти якісь наземні війська».

Керрі пояснив, що має на увазі сирійські збройні формування або війська інших арабських країн, передає Медуза.

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США очолюють міжнародну коаліцію, яка завдає повітряні удари по позиціях «Ісламської держави».

У коаліцію, зокрема, входять кілька арабських країн — Саудівська Аравія, Катар, Йорданія і ОАЕ.

2 грудня до операції в Сирії підключилася велика Британія, її військово-повітряні сили приступили до бомбардування. 1 грудня про рішення приєднатися до коаліції повідомив уряд Німеччини.