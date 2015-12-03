Керрі: Одними повітряними ударами перемогти ІД неможливо
15:14, 03 грудня 2015Світ
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Держсекретар США Джон Керрі визнав, що здобути перемогу над «Ісламською державою» одними тільки повітряними ударами неможливо.
REUTERS
За його словами, необхідно «знайти якісь наземні війська».
Керрі пояснив, що має на увазі сирійські збройні формування або війська інших арабських країн, передає Медуза.
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США очолюють міжнародну коаліцію, яка завдає повітряні удари по позиціях «Ісламської держави».
У коаліцію, зокрема, входять кілька арабських країн — Саудівська Аравія, Катар, Йорданія і ОАЕ.
2 грудня до операції в Сирії підключилася велика Британія, її військово-повітряні сили приступили до бомбардування. 1 грудня про рішення приєднатися до коаліції повідомив уряд Німеччини.
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