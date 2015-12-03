США відкинули звинувачення Росії на адресу Туреччини про торгівлю з ісламістами

Про це заявив представник держдепартаменту Марк Тонер під час щоденного брифінгу, передає "ЄвроПравда". Таким чином він відреагував на нібито наявні докази причетності Туреччини до торгівлі з "Ісламською державою" представлені російським Міноборони.

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"Так, ми знаємо про цю доповідь, хоча я і не бачив фотографій. Насправді ми категорично відкидаємо припущення, що турецький уряд у змові з ІДІЛ, купує у неї нафту. Я не бачу ніяких доказів на підтримку цих звинувачень", - сказав він.

При цьому він зазначив, що, на думку США, Туреччина зробила все можливе, щоб захистити свій кордон, але потрібно зробити більше.

Нагадаємо, раніше Росія продемонструвала нібито докази причетності Туреччини до торгівлі нафтою з ісламістами.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що готовий піти у відставку, якщо звинувачення російського президента Володимира Путіна про закупівлю нафти у "Ісламської держави" будуть доведені.