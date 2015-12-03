Росія збереже заборону на польоти в Єгипет до кінця року

Про це повідомив глава Мінтрансу РФ Максим Соколов, передають РИА Новости. "Це (відновлення польотів між країнами) відбудеться тоді, коли ми з єгипетськими колегами створимо такі умови в галузі транспортної терористичної захищеності всіх об'єктів, які дозволять відкрити це сполучення. Ми не будемо говорити про терміни, це багато в чому залежить від єгипетської сторони. Тому що саме єгипетська сторона повинна ці умови створити", - сказав він.

Читайте такожВ аеропорту Каїра виявлені посилки в США з вибухівкою - ЗМІ

Мінтранс Росії анонсував початок переговорів про відновлення польотів до Єгипту 2 грудня. Днем раніше про те, що країни перебувають у постійному діалозі й заборона на перельоти між державами може бути знятий, заявив посол Єгипту в Москві Мохамед Ель-Бадрі.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада указ про припинення польотівз Росії в Єгипет підписав президент Володимир Путін. Зупинка польотів викликана тим, що 31 жовтня ісламісти збили Airbus A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", який летів з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург. Всі 224 людини, які знаходилися на борту (в основному росіяни), загинули.