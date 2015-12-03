В ЄС пропонують призупинити дію Шенгенської угоди на два роки - Financial Times

Про це йдеться в плані дискусій Ради ЄС, підготованому головуючим Люксембургом, що потрапив у ЗМІ, повідомляє Financial Times.

Якщо міністри підтримують пропозицію Єврокомісія зможе рекомендувати закрити один чи більше внутрішніх кордонів Шенгену на термін до двох років, цитує видання Європейська правда.

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В результаті, як зазначає видання, введені цієї осені перевірки на кордоні між Німеччиною та Австрією, можуть стати реальністю для більш довгострокового періоду.

До такого рішення в ЄС прийшли після неодноразових попереджень Греції, від якої вимагалася ефективна реакція на міграційну кризу. В протилежному ж випадку дію Шенгену для Греції могли призупинити.

Документ Люксембургу йде далі – не лише погрожуючи Греції замороженням Шенгенської угоди і поверненням прикордонного контролю, а й поширенням цих заходів на потенційно велику кількість країні-членів.

Якщо міністри погодять цю пропозицію, такі країни як Німеччина, Франція, Швеція та Австрія зможуть продовжити вже запроваджені ними тимчасові обмеження на кордоні на більш тривалий термін. Крім того, таке рішення дозволить швидко запроваджувати повноцінний прикордонний контроль прикордонний контроль.