Глави МЗС Росії і Туреччини вперше зустрілися після знищення Су-24

Переговори міністрів стали першими з моменту знищення турецькими ВВС російського бомбардувальника Су-24, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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Як відомо, 25 листопада на прес-конференції в Москві Лавров повідомив, що Чавушоглу зв'язався з ним по телефону і приніс співчуття у зв'язку з катастрофою Су-24.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.