У Фінляндії знову підпалили притулок для мігрантів
13:06, 04 грудня 2015Світ
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У фінському місті Раума сьогодні рано вранці виникла пожежа в двоповерховому будинку, який призначався для мігрантів.
Фінляндія має намір закрити частину центрів з прийому мігрантів / Katja Halinen / Yle
Заселити прохачів притулку в будівлю планувалося з початку наступного року, повідомляє видання Yle.
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У вівторок в сусідньому місті Канкаанпяя стався аналогічний інцидент. Невідомі підпалили будинок для мігрантів. За версією поліції, пожежа виникла в результаті чиїхось навмисних дій.
В обох випадках обійшлося без жертв.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія має намір закрити частину центрів з прийому мігрантів, які знаходяться у віддалених місцях, з міркувань безпеки.
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