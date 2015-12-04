У Фінляндії знову підпалили притулок для мігрантів

13:06, 04 грудня 2015
Світ
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У фінському місті Раума сьогодні рано вранці виникла пожежа в двоповерховому будинку, який призначався для мігрантів.

Katja Halinen / Yle

Заселити прохачів притулку в будівлю планувалося з початку наступного року, повідомляє видання Yle.

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У вівторок в сусідньому місті Канкаанпяя стався аналогічний інцидент. Невідомі підпалили будинок для мігрантів. За версією поліції, пожежа виникла в результаті чиїхось навмисних дій.

В обох випадках обійшлося без жертв.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія має намір закрити частину центрів з прийому мігрантів, які знаходяться у віддалених місцях, з міркувань безпеки.

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