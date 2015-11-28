У Фінляндії пройшли акції протесту проти прийому біженців

Як повідомила телекомпанія Yle, у мітингу в Кемпелі взяли участь близько 100 осіб. Вони скандували "Фінляндія для фінів!". Мітингувальники вийшли на вулицю через те, що раніше на цьому тижні біженець, уродженець, за даними ЗМІ, Афганістану, зґвалтував неповнолітню дівчину, пише ТАСС.

Читайте такожМігрантська криза: Македонія будує на кордоні з Грецією металеву огорожу (фото)

Після цього інциденту місцевий центр по прийому біженців закидали камінням. В результаті розміщених у ньому мігрантів переселили в інші місця.