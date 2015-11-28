У Фінляндії пройшли акції протесту проти прийому біженців
23:53, 28 листопада 2015Світ
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Масові акції протесту проти прийому біженців пройшли в суботу у фінських містах Кемпеле та Ювяскюля.
REUTERS
Як повідомила телекомпанія Yle, у мітингу в Кемпелі взяли участь близько 100 осіб. Вони скандували "Фінляндія для фінів!". Мітингувальники вийшли на вулицю через те, що раніше на цьому тижні біженець, уродженець, за даними ЗМІ, Афганістану, зґвалтував неповнолітню дівчину, пише ТАСС.
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Після цього інциденту місцевий центр по прийому біженців закидали камінням. В результаті розміщених у ньому мігрантів переселили в інші місця.
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