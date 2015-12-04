Керрі допустив співпрацю сирійської опозиції і військ Асада

При цьому відхід Башара Асада не є обов'язковою умовою для такого союзу, сказав Керрі.

Кері вважає, що лідери Вільної сирійської армії та інших опозиційних груп можуть погодитися воювати на одній стороні з силами режиму, якщо вони будуть розуміти, що майбутнє Асада вирішене, повідомляє Російська служба ВВС.

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"Якщо з'явиться ясність щодо того, що його чекає в майбутньому, [...] якщо в людей, які впевнені, що проблема не може бути вирішена, поки Асад залишається при владі, з'явиться впевненість, що в майбутньому це питання буде вирішене, вони можуть з більшою готовністю піти на співпрацю", - заявив Міллер в ході свого візиту в Грецію.

Однак, за словами держсекретаря, співпраця з силами Асада в будь-якій формі може бути витлумачена як підтримка режиму, що США вважає неприйнятним. Все це, за словами Керрі, робить ситуацію "дуже складною".