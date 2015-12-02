Асад: Росія посилить підтримку в боротьбі з "Ісламською державою"

Таку заяву зробив президент Сирії Башар Асад, передає Бі-бі-сі. "Війна з тероризмом триває. Російське участь і підтримка будуть тільки посилюватися. Не думаю, що тут можливий шлях назад", - зазначив Башар Асад в інтерв'ю чеському телебаченню.

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За словами сирійського президента, дії коаліції західних країн проти угруповання "Ісламська держава" тільки посилили активність бойовиків.

Як зазначив сирійський президент, якщо Захід дійсно має намір побороти тероризм, то йому слід в першу чергу зупинити постачання зброї бойовикам і їх фінансування. При цьому Башар Асад зазначив, що ці потоки йдуть, в основному, через Туреччину за підтримки Саудівської Аравії та Катару.

Напередодні президент США Барак Обама заявив, що не вірить у швидку зміну стратегії Росії в Сирії, але сподівається, що Кремль рано чи пізно все таки приєднається до військової коаліції, яка бореться з "Ісламською державою".