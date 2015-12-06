Стрілянина у США: поліція затримала чоловіка, який напав на магазин

Зловмисника, який напав на магазин мотоциклів в штаті Вісконсін, затримала поліція, повідомляє Сегодня.uа з посиланням на Reuters.

"Поліція міста Ніна у штаті Вісконсін в США затримала стрільця, який відкрив вогонь в майстерні по ремонту мотоциклів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що невідомий чоловік почав стрілянину і захопив заручників в майстерні.

Одна особа була госпіталізована.

Даних про загиблих немає.

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