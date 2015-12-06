Стрілянина у США: поліція затримала чоловіка, який напав на магазин
00:01, 06 грудня 2015Світ
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Наразі дані про загиблих відсутні.
REUTERS
Зловмисника, який напав на магазин мотоциклів в штаті Вісконсін, затримала поліція, повідомляє Сегодня.uа з посиланням на Reuters.
"Поліція міста Ніна у штаті Вісконсін в США затримала стрільця, який відкрив вогонь в майстерні по ремонту мотоциклів", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що невідомий чоловік почав стрілянину і захопив заручників в майстерні.
Одна особа була госпіталізована.
Даних про загиблих немає.
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