Польща попросить НАТО розмістити на її території ядерну зброю - The Guardian
Міністерство оборони Польщі висловилося за розміщення ядерної зброї США на території своєї країни.
Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Томаш Шатковський, передає The Guardian.
Він зазначив, що відомство розглядає питання, щоб звернутися до НАТО з проханням включити територію його країни у програму так званого ядерного стримування для зміцнення обороноздатності.
Читайте такожРозміщення Росією військових баз на території Білорусі становить загрозу для Польщі – експерт
Варто наголосити, що серед 28 членів НАТО є три ядерні держави - США, Франція і Великобританія. Але тільки Штати надають ядерну зброю для розміщення у країнах Альянсу.
Раніше УНІАН повідомляв, що Польща хоче визнати недійсним Основоположний акт Росія-НАТО 1997 року. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський наполягає, що угоду потрібно розірвати, тому що вона є причиною нерівності між старими і новими членами НАТО.