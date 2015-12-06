Польща попросить НАТО розмістити на її території ядерну зброю - The Guardian

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Томаш Шатковський, передає The Guardian.

Він зазначив, що відомство розглядає питання, щоб звернутися до НАТО з проханням включити територію його країни у програму так званого ядерного стримування для зміцнення обороноздатності.

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Варто наголосити, що серед 28 членів НАТО є три ядерні держави - США, Франція і Великобританія. Але тільки Штати надають ядерну зброю для розміщення у країнах Альянсу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Польща хоче визнати недійсним Основоположний акт Росія-НАТО 1997 року. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський наполягає, що угоду потрібно розірвати, тому що вона є причиною нерівності між старими і новими членами НАТО.