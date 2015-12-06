Внаслідок потужного авіаудару по місту Ракка знищено більше 30 ісламістів

Про це повідомили місцеві сирійські активісти, передає Бі-бі-сі. За їх даними, авіанальоти виконала російська військова авіація. За деякими повідомленнями, в результаті бомбардування загинули жінки і діти.

Читайте такожВинищувачі з французького авіаносця завдали перших ударів по позиціях ІД в СиріїОднак, за даними базованої у Великобританії "Сирійської наглядової ради з прав людини", в ході авіанальотів було вбито понад 30 бойовиків "Ісламської держави". При цьому стверджується, що ракети були випущені з літаків коаліції під керівництвом США. Також спостерігачі заявили, що понад 40 радикальних ісламістів були поранені при бомбардуванні.

Між тим сам Башар Асад назвав британські авіаудари по позиціях "Ісламської держави" в Сирії незаконними. В інтерв'ю британській газеті Sunday Times він сказав, що авіанальоти призведуть лише до подальшого поширення, як він висловився, ракової пухлини тероризму.

Вашингтон, Туреччина й арабські країни неодноразово звертали увагу на те, що російська авіація завдає ударів не стільки по "Ісламській державі", скільки по місцях розташування опозиційних режимові Асада сил.