Внаслідок потужного авіаудару по місту Ракка знищено більше 30 ісламістів

18:55, 06 грудня 2015
Світ
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По цитаделі терористичного угруповання "Ісламська держава" - міста Ракка і її околицях були нанесені потужні удари.

REUTERS

Про це повідомили місцеві сирійські активісти, передає Бі-бі-сі. За їх даними, авіанальоти виконала російська військова авіація. За деякими повідомленнями, в результаті бомбардування загинули жінки і діти.

Читайте такожВинищувачі з французького авіаносця завдали перших ударів по позиціях ІД в СиріїОднак, за даними базованої у Великобританії "Сирійської наглядової ради з прав людини", в ході авіанальотів було вбито понад 30 бойовиків "Ісламської держави". При цьому стверджується, що ракети були випущені з літаків коаліції під керівництвом США. Також спостерігачі заявили, що понад 40 радикальних ісламістів були поранені при бомбардуванні.

Між тим сам Башар Асад назвав британські авіаудари по позиціях "Ісламської держави" в Сирії незаконними. В інтерв'ю британській газеті Sunday Times він сказав, що авіанальоти призведуть лише до подальшого поширення, як він висловився, ракової пухлини тероризму.

Вашингтон, Туреччина й арабські країни неодноразово звертали увагу на те, що російська авіація завдає ударів не стільки по "Ісламській державі", скільки по місцях розташування опозиційних режимові Асада сил.

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