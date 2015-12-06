Асад назвав незаконними авіаудари Британії у Сирії

Він вважає, що авіанальоти призведуть лише до подальшого поширення того, що він назвав "раковою пухлиною тероризму", передає Бі-бі-сі з посиланням на британську газету Sunday Times.

Він протиставив британський підхід дій Росії, яка почала військові дії своєї авіації в Сирії у вересні. За словами Асада, своїми діями "Москва захищає Європу".

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Раніше сьогодні стало відомо, що літаки міжнародної коаліції під керівництвом США скинули на об'єкти ісламістів у Сирії в листопаді 3 тис. 271 бомбу. Це стало рекордним показником за весь час військової кампанії в Сирії та Іраку проти «Ісламської держави».