Виконання Мінських угод переноситься на 2016 рік - Лавров

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

«Ні в кого нема сумнівів, що Мінські домовленості продовжать діяти до тих пір, поки вони не будуть повністю виконані», - сказав Лавров.

Він сказав, що «хоча б такий факт, як необхідність розробити загальноприйнятний український закон про місцеві вибори на Донбасі, факт, який полягає в тому, що після прийняття цього закону буде потрібно 90 днів для підготовки виборів, просте порівняння цих цифр показує, що до кінця року ми це зробити не зможемо, і виконання «Мінська» перенесеться на наступний рік».

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Напередодні у Берліні закінчилася зустріч глав МЗС "нормандської четвірки".

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що мінського процесу в 2016 році не буде, зобов'язання повинні бути виконані в 2015.