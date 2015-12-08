Росія вдарила ракетами по Сирії з підводного човна

Про це глава Міноборони Сергій Шойгу заявив на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, передає РБК.

"Вперше застосували крилаті ракети "Калібр" з підводного човна "Ростов-на-Дону" з акваторії Середземного моря. Авіація і підводний флот провели успішні пуски, всі цілі вражені. Укотре крилата ракета "Калібр" показала свою ефективність на далекі відстані", - сказав глава Міноборони РФ.

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У розмові з Путіним Шойгу також уточнив, що ціллю удару були нібито великі пункти терористів на території провінції Ракка.

Раніше, 17 листопада, ЗМІ повідомили, що російський дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону", що здійснює перехід із Північного флоту в Новоросійськ, завдав зі східної частини Середземного моря ударів крилатими ракетами "Калібр" по цілях в околицях сирійського міста Ракка. Однак тоді Міністерство оборони Росії цю інформацію не підтвердило.