Медведєв розповів про "відповідні воєнні дії" щодо Туреччини, на які не пішла РФ

Про це заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв, повідомляє ТАСС.

«Туреччина порушила всі норми міжнародного права і дала підставу на відповідні воєнні дії, але керівництво РФ на це не пішло», - Медведєв.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

25 листопада в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якій чутно попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.

Крім цього, напередодні Анкара оприлюднила зображення радара, на якому видно, що Су-24 таки пролетів над півднем Туреччини, перед тим як був збитий.

У російському Міноборони виклали свою версію інциденту з Су-24 і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака. Згідно з версією РФ, це турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії, а не Су-24 вторгся в повітряний простір Туреччини.