У РФ назвали середній розмір хабара за підсумками 2015 року

15:37, 09 грудня 2015
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За даними російського МВС, він склав близько 2,5 тисяч доларів.

взятка / ye.ua

МВС назвало середній по РФ розмір хабара в 2015 році. Про це з посиланням на прес-службу відомства повідомляє "Дождь".

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За даними МВС РФ, із січня по жовтень 2015 року було виявлено 5769 фактів отримання хабара, з них 594 — у великому чи особливо великому розмірі. Середній розмір хабара в 2015 році становив 172,9 тисячі рублів (близько 2,5 тисяч доларів). А розмір комерційного підкупу — 185,6 тисяч рублів (близько 2,7 тисяч доларів).

Також видання повідомляє, що в 2015 році у хабарництві було викрито чотири депутати різних рівнів, 12 глав адміністрацій міст і районів, 23 глави керівників муніципальних утворень, 22 керівника підприємств і організацій, що входять в контур державних підприємств, 19 керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади.

Також правоохоронці зафіксували 536 випадків посередництва у хабарництві на середню суму понад 1,28 мільйона рублів.

Також за даними МВС, в 2015 році було скоєно 27,8 тисяч злочинів економічної спрямованості. Середній збиток від злочинів по закінчених кримінальних справах перевищив 39 мільярдів рублів. При цьому понад 31 мільярд рублів було відшкодовано.

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