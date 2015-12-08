Аваков: Більше третини поліцейських Києва та області не змогли пройти повторну атестацію

До кінця року весь особовий склад поліції Києва та області повинен пройти переатестацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу в ході публічного звіту з виконання Програми діяльності уряду.

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«Наша переатестація, яку ми проводимо в Києві та області, не є формальною: на сьогодні 12 тис. міліціонерів пройшли атестацію, кожен з них здав по два тести», - повідомив міністр.

За його словами, більше третини тих, хто здав тести, показали дуже низькі результати, несумісні з подальшою службою.

«Я вважаю, що до Нового року Київ і Київська область отримають повністю переатестований склад поліції в системі нових цінностей, нової ідеології», - резюмував Аваков.