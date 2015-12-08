Аваков: Більше третини поліцейських Києва та області не змогли пройти повторну атестацію
За словами міністра, більше третини тих, хто здав тести, показали дуже низькі результати, несумісні з подальшою службою.
До кінця року весь особовий склад поліції Києва та області повинен пройти переатестацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу в ході публічного звіту з виконання Програми діяльності уряду.
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«Наша переатестація, яку ми проводимо в Києві та області, не є формальною: на сьогодні 12 тис. міліціонерів пройшли атестацію, кожен з них здав по два тести», - повідомив міністр.
За його словами, більше третини тих, хто здав тести, показали дуже низькі результати, несумісні з подальшою службою.
«Я вважаю, що до Нового року Київ і Київська область отримають повністю переатестований склад поліції в системі нових цінностей, нової ідеології», - резюмував Аваков.