У СК Росії вважають, що події 2012 року на Болотній були репетицією Майдану

Про це заявив глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, передає Бі-бі-сі.

"Ви знаєте, що це була репетиція Майдану, на Болотній площі? Там під сценою лежали намети і шини, як це було на Майдані", - заявив він на нараді в Іжевську.

На його думку, якби влада тоді не проявила жорсткість, у Росії сталося б те ж саме, що відбувалося в Україні минулого року.

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Глава СКР впевнений, що у російської молоді "прокидається почуття патріотизму", особливо після подій в Україні. Те ж саме відбувається і з дорослими, вважає він.

Нагадаємо, 6 травня 2012 року на Болотній площі в Москві відбулася акція опозиції, яка була узгоджена з владою. На вулиці вийшли ті, хто був не згоден з підсумками президентських виборів, на яких переміг Володимир Путін. Під час акції були випадки зіткнення демонстрантів з поліцією.