Британія вирішила боротися з "Ісламською державою" спільно з Росією

Розмова двох лідерів відбулася в середу з ініціативи Лондона, передає Бі-бі-сі з посиланням на канцелярію британського прем'єра.

"Прем'єр-міністр та президент погодилися з тим, що Великобританія і Росія повинні працювати разом, з іншими міжнародними партнерами, у справі боротьби з ІД і тією загрозою, яку вона несе, а також над політичним процесом для того, щоб принести мир до Сирії", - йдеться у повідомленні.

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При цьому Девід Кемерон укотре наголосив на необхідності зміни режиму Башара Асада. За його словами, Сирії потрібен новий уряд, який повинен отримати підтримку більшості жителів країни.

Нагадаємо, після перших британських авіаударів по позиціях ісламістів у Сирії уряд країни попередив, що для знищення "Ісламської держави" може знадобитися близько двох років.