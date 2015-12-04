У Британії заявили, що на знищення "Ісламської держави" може піти два роки

Урядові джерела стверджують, що військовий прорив буде вимагати дипломатичної угоди про формування перехідного уряду в Сирії, здатного об'єднати ворогуючі на території країни сили, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Guardian.

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"Ми повинні бути терплячі і наполегливі. Це потребуватиме часу. Те, що ми просимо від наших пілотів, складно і важко, і наші думки повинні бути з ними і з їхніми родинами", - сказав прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон.

Майкл Феллон, міністр оборони, заявив, що кампанія в Сирії може зайняти роки. "За оцінками американців, кампанія в Іраку, що почалася в минулому році, може тривати не менше трьох років, але ми ще навіть не на півдорозі", - сказав він.

Цього місяця міністр закордонних справ Британії Філіп Хеммонд збирається провести низку переговорів з метою з'ясувати, чи готові "країни, уражені атаками ІДІЛ, поховати свої розбіжності з приводу Сирії і покласти кінець чотирилітній громадянської війни". Міністерство закордонних справ Великобританії найближчим часом також планує запустити переговори про припинення конфлікту під егідою ООН.

У свою чергу колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер під час виступу у Вашингтоні заявив, що Європу чекають теракти, ще більш масштабні, ніж був у Парижі, якщо не знищити "Ісламську державу".

У своїй промові він привітав рішення британських депутатів розширити авіаудари проти ІДІЛ на Сирію. "Віра в те, що існує вроджена ворожнеча між ісламом і Заходом, поширилася на багатьох", - відзначив Тоні Блер.

За його словами, велика кількість мусульман симпатизують екстремістським поглядам. "Звичайно, переважна більшість мусульман повністю відкидають ІДІЛ, як джихадизм і тероризм, які супроводжують його", - відзначив Тоні Блер. "Тим не менш, у багатьох мусульманських країнах є велика кількість тих, хто вважає, що ЦРУ або євреї стоять за (терактами) 9/11.

"Священнослужителі, які заявляють, що невіруючі і відступники повинні бути вбиті або закликають до джихаду проти євреїв, мають мільйони послідовників у "Твіттері". У цієї ідеології глибоке коріння. І ми повинні вирвати її з коренем", - підкреслив Тоні Блер.