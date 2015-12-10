В Анкарі зустрілися Ердоган і лідер іракських курдів

Зустріч відбулася на тлі дипломатичних зусиль щодо врегулювання спору з владою в Багдаді про присутність турецьких військ на півночі Іраку.

Ердоган і Барзані обговорили необхідність співробітництва в боротьбі з тероризмом, яку Туреччина називає причиною розміщення своїх військ на півночі Іраку. За версією Анкари, турецькі військові навчають сили курдських повстанців в цілях боротьби з угрупуванням «Ісламська держава», повідомляє Крим.Реалії.

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Барзані, який має давні зв'язки з владою Туреччини, також мав неоголошений візит в офіс розвідувальної організації цієї країни.

Два лідери не оприлюднили ніяких заяв за підсумками зустрічі. Згодом президент Туреччини заявив телеканалу «Аль-Джазіра», що турецькі війська були розгорнуті на прохання лідера Іраку ще в 2014 році і до останнього тижня це не викликало заперечень Багдада.